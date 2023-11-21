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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل 

 

السيسي: مستمرون في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية ونرفض أي محاولة لتصفيتها

السيسي: مستمرون في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية .. ونرفض أي محاولات لتصفيتها

وقال الرئيس السيسي: "مصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم".

 

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يقوم بكافة الجهود لدعم هذه القضية بصورة واضحة تمامًا، متابعًا أنه منذ اندلاع الأزمة دعا إلى عقد قمة القاهرة للسلام.

 

 

وأشار "مدبولي" خلال كلمته اليوم أمام مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد بوضوح في هذه القمة على الإدانة بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا في غزة، وعدم إغلاق معبر رفح والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين.

 

 

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