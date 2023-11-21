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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التهجير تهديد| رسالة شديدة اللهجة من قلب البرلمان المصري للعالم: "سنصون حدودنا.. وردنا حاسم"

رئيس الوزراء أثناء
رئيس الوزراء أثناء تقلده الوشاح الفلسطيني

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء الموافق 21 من نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة العامة نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة، ولسرعة تلبيته الحضور للجلسة العامة، وطوق النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بالوشاح الفلسطيني، أثناء تواجده اليوم في جلسة مجلس النواب، وذلك تأكيدًا على أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري حكومة وشعبًا وقيادة. 

مصر تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الجهود التى تتم وستتم هي لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مضيفًا أن طلبات الإحاطة حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القسري للفلسطيني تعكس فهمًا واضحًا من النواب لما تتعرض له مصر من ضغوط سياسية واقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء: "أؤكد أن الضغوط الاقتصادية موجودة منذ فترة فى ظل ظروف عالمية صعبة جدا، ودائما هناك محاولات للنيل من الدول التى لها موقف مما يحدث بفرض أجندات عليها، وأن مصر منذ 2011 معروف ما هي الأجندة التى تدبر لها، والضغوط موجودة وستظل تتعرض لها، وبالتالي كانت رؤية القيادة السياسية، والتى لم نكن نفهم ما هى السرعة الرهيبة فى المشروعات وبناء وتقوية الجيش فما يحدث حولنا على المستويين الدولي والإقليمي أصبحت الإجابة واضحة".

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