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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رحمة حسن في ظهور لافت بدون مكياج

رحمه حسن
رحمه حسن

شاركت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت رحمة ، بملامح طبيعية، وخطفت الأنظار بجمالها بدون ميك اب، وكتبت: “صوره من النهار ده يمكن احتمال امسحهاكيد".

وشاركت رحمة حسن ، في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هانيعادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

 بدأت رحمة ، العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلكالفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

 وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)، ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة". 

أحمد حلمى احمد جلال الفنانة رحمة حسن الفنان يوسف الشريف هبة يسري دلال عبد العزيز سمير وشهير وبهير مسلسل سابع جار

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