أبرزها متابعة مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل.. أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من ٢٧ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، حيث أكد الأهمية البالغة لمشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، مشددًا على أن هناك توجيهًا رئاسيًا بسرعة الانتهاء منها؛ باعتبارها ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وشملت الأنشطة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "BYD Auto" العالمية لاستعراض رؤية الشركة لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث أكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز هذه الصناعة، كما تم استعراض خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال توفير أحدث الطرازات من المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

كما ترأس اجتماع اللجنة العليا للحج، وأكد خلاله أن الحكومة تستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، موجهًا بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق الضوابط التي تسهم في أداء مناسك الحج بأفضل صورة.

وعقد مدبولي اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، حيث كلف بزيادة الجهود في ملفات النظافة والصيانة لعودة المظهر الحضاري للمدن الجديدة، مشددًا على أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق رؤساء أجهزة تلك المدن، مطالبًا إياهم بتكثيف جولاتهم الميدانية بشكل يومي منتظم.

كما قام رئيس الوزراء بجولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنوفية، أبرزها تفقد معرض صناعات الحرف اليدوية والتراثية ومجمع خدمات المواطنين بقرية شمّا بأشمون، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد، فضلًا عن مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية.

وخلال الجولة زار مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي بمدينة قويسنا الصناعية، المقام على مساحة 20 ألف م2 باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا.

وتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، لمتابعة تجارب بدء التشغيل بالمصنع، المقام على مساحة أكثر من 24 ألف م2، بطاقة إنتاجية 10 أطنان من الغزول يوميًا، وبتكلفة نحو 2 مليار جنيه، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وفي السياق ذاته، عقد اجتماعًا لاستعراض مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إعادة إحياء المنطقة بشكل يتكامل مع منطقة الأهرامات، بهدف زيادة أعداد السائحين والخدمات السياحية.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة "صن رايز" الفندقية ومجموعة "ماينور" الدولية للضيافة، مؤكدًا أن الاستثمار السياحي يمثل محورًا مهمًا ضمن محاور عمل الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتتضمن الاتفاقية إطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر.

كما ألقى رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أشار إلى أن ما تفضل به الرئيس من ملاحظات يجسد حرص القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها.

وشملت الأنشطة لقاءً مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ووجه سيادته بضرورة أن تنتهي المناقشات بين الخبراء والمختصين بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي شامل يحدد المهام التي ستقوم الوزارات المختلفة بتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.