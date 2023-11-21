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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات مكبرة.. ضبط 7179 كجم لحوم ودواجن غير صالحة في الجيزة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبد العال احمد، وكيل الوزارة مدير الطب البيطري بالجيزة، حملات مكبرة على الأسواق، واماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والاسماك ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها.

وذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة، وضمن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها الهام فى خدمة وحماية المواطنين، من خلال جهاز التفتيش بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين.
وتمكنت الحملة من ضبط سبعة طن ومائة و تسعة وسبعون  كجم لحوم مذبوجة خارج المجازر الحكومية و هياكل دواجن و اسماك مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

واسفرت الحملات عن ضبط الآتي:  
- ضبط 2000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية .
- ضبط 48  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر .
- ضبط 2225  كجم لحوم مستوردة و كبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الوراق .
- ضبط 2000  كجم هياكل دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية ابوالنمرس .
- ضبط 850  كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط 56 كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور  .
وذلك باجمالي مضبوطات 7179  كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075  كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وتم تحرير 6 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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