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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرط للحضور.. كيف جمع ابن عمرو أديب التبرعات لغزة فى حفل زفافه؟

حفل زفاف ابن عمرو
حفل زفاف ابن عمرو أديب

كشف خالد ابن الاعلامى عمرو أديب عن فكرة وضع باركود فى حفل زفافه لجمع التبرعات لصالح غزة وهو الأمر الذى ظهر بحفل الزفاف الذى أقيم بإحدى الفنادق الكبرى. 

وقال ابن عمرو أديب لبرنامج et بالعربى : كان من الصعب إلغاء أو تأجيل حفل الزفاف خاصة أننا قمنا بالحجز فى شهر يوليو الماضى وبالتالى كان من الصعب تأجيله وقررنا أن نستفيد من ذلك فى دعم فلسطين من خلال جمع عدد من التبرعات. 

وأضاف ابن عمرو أديب: كان بجوار كل ترابيزة باركود يسمع للحضور التبرع فيه لصالح غزة وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة لاغاثة بفلسطين كما اشطرت على الحضور فى حالة نشر أى صور من حفل الزفاف عبر السوشيال ميديا يضع فى التعليق يتبرعون لغزة. 

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ابن عمرو أديب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام " ، فيديو للفنانة الشابة أميرة أديب ،  خلال تواجدها في حفل زفاف ابن عمها خالد عمرو أديب .

وظهرت أميرة أديب فى حفل زفاف خالد عمرو أديب وهي ترقص مع والدها المخرج عادل أديب.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف نجله خالد من زوجته الاولي أماني سوكا، وذلك بعد شهور من احتفاله بخطوبته.

وظهر الاعلامي عمرو اديب خلال حفل الزفاف تبدو عليه علامات السعادة، وبرفقة زوجته  لميس الحديدي.  

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنه خالد، على الكاتبة فرح الطوخي. وكانت هذه اللحظة مميزة حضرها العديد من الأقارب والأصدقاء المقربين، مثل عادل أديب، منال سلامة، وأميرة أديب، مما أضفى عليها طابعًا عائليًا مميزًا.

وكان أخر اعمال عادل أديب هو مسلسل “ حضرة العمدة ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي .

وشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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