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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

الاحتلال يبيد في
الاحتلال يبيد في غزة ويجبر مواطنيها على ترك منازلهم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من  جديد سكان شمال غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وقال الاحتلال، إنه سيفتح ممرًا آمنا عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي (2 مساءً بتوقيت جرينتش).

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أن “التعليق التكتيكي المؤقت للأنشطة العسكرية” سيسري حتى الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي (ظهرًا بتوقيت جرينتش) في منطقة حي تل السلطان غرب رفح.

وتقدر وكالات الأمم المتحدة، أن 1.7 مليون فلسطيني هجروا من منازلهم منذ أن بدأت إسرائيل حملتها وعملية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتمكن عدد قليل من الرعايا الأجانب من الخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، لكن الغالبية العظمى منهم ما زالوا نازحين داخلياً بينما يتعرض قطاع غزة بأكمله لقصف القوات الجوية الإسرائيلية بالقطاع المحاصر من الإحتلال.

يأتي هذا التحذير فيما سبق وعبر المراقبون والصحفيين والمسئولون من أن كل صهيوني بالنزوح يترجم لمجازر جديدة. 

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي، على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم جديدة بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية "قصف ما يقرب من 250 هدفًا لحماس"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

يأتي ذلك فيما عاجل ذكرت سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف تاندوم وعبوات العمل الفدائي.

كما ذكرت المقاومة الفلسطينية انها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين وإصابة 5 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة.

كما يأتي ذلك فيما ذكرت الأنباء  بأن السكان أصبحوا الآن محاصرين تحت الأنقاض بعد أن استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية ثمانية منازل بالقرب من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وتظهر صور من الموقع، تم التحقق منها، دمارًا واسع النطاق بينما كان رجال الإنقاذ يبحثون عن الضحايا. 

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