سقوط العديد من القذائف.. صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة برعام في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سقطت العديد من قذائف الهاون في المنطقة، دون وقوع إصابات.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن استهدافه لموقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

وكان الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى، حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة، حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة.