عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط العديد من القذائف.. صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة برعام في شمال إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سقطت العديد من قذائف الهاون في المنطقة، دون وقوع إصابات.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن استهدافه لموقع  الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

وكان الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى، حيث استهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة، حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة مباشرة.

الاحتلال الاسرائيلي الدفاع المدني إسرائيل دوي صفارات الإنذار صافرات الإنذار صفارات الإنذار شمال إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال مستوطنة برعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنة في ميزان المسلم عقب كل فريضة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

الصلاة على النبي في المولد النبوي.. فضلها وأفضل صيغة وخطأ منتشر في كتابتها إملائيا

دار الإفتاء: ميلاد النبي دورة جديدة للإنسانية

كيف تمحو ذنوبك يوم الجمعة؟ .. افعل هذه العبادة تغفر خطاياك لو كانت كالجبال

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

أذكار قبل النوم.. لتحصين النفس ومغفرة الذنوب والشعور بالراحة والاسترخاء

ترشيحاتنا

بحضور وزير الخارجية المصري.. إنطلاق القمة العربية الإسلامية في موسكو

اعتداء خطير.. رئيس النواب: على السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيين

رئيس النواب: نرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناء

التقييم وجمع البيانات مستمر.. اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط شرق العامرية

مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مدرب المنتخب السابق: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب أمر عادي جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ