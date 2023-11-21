الصحة الفلسطينية تحذر من مجـ.زرة جديدة في المستشفى الإندونيسي

أكدت وزارة الصحة بغزة أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلي أن هناك عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي قائلا : نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة

وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي انه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وبين المصدر ذاته أن المستشفى هدف للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى والمستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر.

ومن جانبها؛ أعلنت الأونروا أن 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة 75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

