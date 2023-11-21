للوقاية من الأزمات الشديدة .. نصائح هامة لمرضى الربو فى الشتاء

يعد الربو من المشكلات الصحية الشائعة بين الاطفال وكبار السن بشكل كبير ويزداد عدد مرات حدوث النوبات فى فصلي الخريف والشتاء بسبب تغيرات الطقس.

ووفقا لما جاء فى موقع “riversideonline” نعرض لكم أهم النصائح التى يحتاجها مرضى الربو للنجاة من مشاكل الشتاء .

تجنب مسببات الربو في الشتاء

يمكن أن تختلف مسببات الربو بين الأفراد وأكثرها شيوعاً العفن والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وعندما تقضي المزيد من الوقت في الداخل، فإنك تتعرض بشكل أكبر لمسببات الحساسية الداخلية الشائعة ويمكن أن يجلب الشتاء محفزات عديدة مثل الدخان الناتج عن النار أو شجرة عيد الميلاد الطازجة في غرفة المعيشة.

طرق للحد من تعرضك لهذه المحفزات:

غسل الفراش بالماء الساخن مرة واحدة في الأسبوع.

أبعد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم.

اطلب من شخص آخر الغبار والمكنسة الكهربائية.

استخدم أغطية مسببة للحساسية على المراتب والوسائد.



ابقى بصحة جيدة



يمكن أن تؤدي نزلات البرد أو الأنفلونزا أيضًا إلى تحفيز الإصابة بالربو في الطقس البارد نظرًا لأن هذه الأمراض أكثر شيوعًا في الشتاء وحافظ على صحتك وصحة عائلتك:

اغسل يديك بانتظام.

تجنب الأشخاص المرضى.

احصل على لقاح الأنفلونزا.

العطس والسعال في منديل أو في مرفقك.

تناول طعام صحي.

الحصول على الكثير من الراحة.

يمارس.



الاهتمام بتدفئة الجسم



يمكن للهواء البارد أن يحفز رئتيك على إنتاج الهستامين، مما قد يسبب نوبة الربو في الشتاء وحافظ على الدفء طوال الموسم لتقليل خطر الإصابة بنوبة الربو:

ارتدي معطفًا دافئًا وقفازات.

قم بتغطية فمك وأنفك بقناع أو وشاح.

ممارسة الرياضة في الداخل.



اهتم بالوقاية



كن متقدمًا بخطوة على الربو في الطقس البارد من خلال اتخاذ إجراءات استباقية من خلال:

اشرب الكثير من الماء.

احمل معك جهاز الاستنشاق الخاص بك عندما تتوجه للخارج.

استخدم جهاز الاستنشاق الإنقاذي قبل 10 إلى 15 دقيقة من الخروج.

إدارة التوتر الخاص بك.

تجنب التدخين السلبي.