عصام صفي الدين: طارق أبو النجا كان واسع الثقافة والمعرفة

قال المعماري الدكتور عصام صفي الدين، إن المعماري طارق أبو النجا، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، كان واسع الثقافة والمعرفة، حيث أنه تفرغ للعمل المهني كممارسة، وهو ما جعله يمتلك أفكارا وطموحات مميزة، واستطاع أن يقدم العديد من الإنجازات والطموحات في جميع دول العالم.

وأضاف الدكتور عصام صفي الدين في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الراحل كان صاحب اتجاه تجريبي في العمارة ومن أهم أعماله تخطيط هضبة الأهرامات بالجيزة ومشروع أوكيانا دبي.

يشار إلى أن طارق أبو النجا معماري مصري شهير في الأوساط العلمية، ولد في الخامس عشر من مارس سنة ١٩٦٢ لأسرة ثرية كانت تمتلك العديد من الأراضي في أجا بالدقهلية قبل أن تصادر الدولة معظمها بموجب قانون الإصلاح الزراعي سنة ١٩٥٢، والده هو اللواء المصري الراحل محمد سامي أبو النجا، وشقيقه الأصغر هو الفنان المصري الشهير خالد أبو النجا، وشقيقه الأكبر هو المعماري سيف أبو النجا الذي شارك في فيلم إمبراطورية ميم برفقة الفنانة فاتن حمامة.

وتخرج طارق أبو النجا سنة ١٩٧٥ من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ثم التحق بالعمل بالسلك الأكاديمي في الجامعة نفسها، قبل أن يرحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على درجة الماجستير سنة ١٩٨٢ من جامعة مينيسوتا، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا للحصول على درجة الدكتوراه.