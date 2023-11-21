لذيذة.. طريقة عمل المسقعة بالجزر والموتزاريلا

تعد المسقعة من الاكلات الشهية التى يمكن تقديمها بطرق عديدة ومختلفة من أجملها في المذاق والشكل هى المسقعة بالموتزاريلا.

نعرض لكم طريقة عمل المسقعة بالجزر والموتزاريلا من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد ..

مقادير المسقعة :

3 حبات باذنجان كبيرة الحجم

ملعقة زيت عباد الشمس

نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم

4 حبات طماطم

3 فلفل أخضر رومى كبير

3 ملاعق كبيرة صلصة

حبة جزر مسلوقة مهروسة

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة عسل أبيض

للوجه:

موتزاريلا

طريقة عمل المسقعة بالموتزاريلا:

قطعي شرائح الباذنجان وشوحيها على طاسة جريل من الجهتين رصيها فى صينية فرن مدهونة



شوحى بصلة مفرومة فى طاسة بها زيت أو سمنة وملعقة ثوم مفروم وملح وفلفل أسود ثم ضيفي لحم مفروم قليل الدسم وصلصة حمراء وفلفل ألوان و قطع طماطم صغيرة والخل والعسل

ضعي في صينية الباذنجان طبقة من العصاج والصلصة والخضار ثم طبقة من الباذنجان وكرري حتى انتهاء الكمية ثم رشي الجبن على وجه المسقعة وادخليها الفرن لمدة ثلث ساعة ثم تقدم المسقعة ساخنة .