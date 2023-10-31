طرق طبيعية تمكنك من علاج حموضة المعدة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من حموضة المعدة فهي من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب متاعب كثيرة.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم طرق علاج حموضة المعدة المنزلية.



الحفاظ على وزن صحي.

يضغط الوزن الزائد على البطن مما يدفع المعدة ويسبب ارتجاع الحمض إلى المرئ.

الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد حموضة المعدة.

يقلل التدخين من قدرة المَصَرّة المريئية السفلية على أداء وظيفتها بشكل صحيح.

رفع رأس السرير لعلاج حموضة المعدة.

إذا كنت تشعر بحرقة المعدة عادة عند محاولة النوم، ضع كتلاً خشبية أو إسمنتية تحت أرجل السرير عند طرفه من ناحية الرأس لرفعه مسافة من 15 إلى 23 سم (من 6 إلى 9 بوصات).

إذا لم تتمكن من رفع السرير، يمكنك إدخال مسند مثلث الشكل بين فرشة السرير والصندوق النابض الداعم لها من أجل رفع جسمك من منطقة الخصر فصاعدًا ولا يُعتبر رفع الرأس باستخدام وسائد إضافية طريقة فعالة.

بدء النوم على الجانب الأيسر: عند الذهاب إلى النوم، ابدأ بالاستلقاء على جانبك الأيسر لتقليل احتمال إصابتك بالارتجاع.

تجنُّب الاستلقاء بعد تناول الطعام:

للوقاية من حموضة المعدة، انتظر ثلاث ساعات على الأقل بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء أو الخلود للنوم.

تناوُل الطعام ببطء ومضغه جيدًا

ضع الشوكة أو الملعقة جانبًا بعد كل لقمة وامسكها مجددًا بعد مضغ تلك اللقمة وبلعها.

تجنُّب الأطعمة والمشروبات المحفزة للارتجاع.

تشمل المحفزات الشائعة للارتجاع: الكحول والشوكولاته والكافيين والأطعمة الدهنية والنعناع.

تجنُّب ارتداء الملابس الضيقة: تزيد الملابس الضيقة حول وسطك من الضغط على بطنك وعلى المَصَرّة المريئية السفلية.

