كتائب القسام تقصف قاعدة رعيم الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام قصفها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.

فيما دوت صافرات الإنذار تدوي في "كفار عزة و"كفار سعد" في "غلاف غزة".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة الي ان عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي قائلا : نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.



وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي أنه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وبين المصدر ذاته أن المستشفى هدف للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى والمستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر.

ومن جانبها؛ اعلنت الأونروا ان 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة 75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.