هناك أخبار جيدة قريبا .. تعليق جديد لنتنياهو حول صفقة تبادل الأسرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف نتنياهو: "نحن نحرز تقدما لا أعتقد أن الأمر يستحق قول الكثير، حتى في هذه اللحظة، ولكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا”.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في وقت سابق أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال: “نحن في أقرب نقطة وصلنا إليها على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق”، مضيفًا أن المفاوضات كانت في “مرحلة حرجة ونهائية”.

وقال زعيم حماس إسماعيل هنية أيضا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء إن حماس “قريبة” من اتفاق هدنة مع إسرائيل.

وأضاف هنية: “نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة”، مضيفا أن المجموعة سلمت ردها إلى الوسطاء .

وتفيد التقارير أن الصفقة ستتضمن وقفًا للأعمال العدائية لعدة أيام، وإطلاق سراح حوالي 50 رهينة مدنية لدى حماس، وإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

ومن شأن أي اتفاق أن يمثل أكبر عملية إطلاق سراح للرهائن وأول تبادل للأسرى منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر داخل إسرائيل.



وحتى الآن، لم تتم إعادة إلى إسرائيل سوى أربعة من بين ما يقدر بنحو 240 شخصًا تم أسرهم واختطافهم في غزة .

قبل الحرب، كانت إسرائيل تحتجز حوالي 5,200 فلسطيني في السجون، ومنذ 7 أكتوبر تم اعتقال أكثر من 2,900 شخص آخر.

وتعتقد جماعات حقوق الإنسان والمراقبة أن إسرائيل تحتجز ما لا يقل عن 95 امرأة، و37 صحفيا، و145 طفلا من بينهم.

