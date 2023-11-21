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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

المصرية للاتصالات توقع بروتوكول تعاون جديدا لتقديم الخدمات المتكاملة| تفاصيل

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مدينة مصر لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية. 

 

وقع البروتوكول المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر.

وتقوم المصرية للاتصالات "وي" بموجب هذا البروتوكول بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك بما يشمل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنتIP TV وغيرها، كما يشمل البروتوكول قيام المصرية للاتصالات بإنشاء أبراج ومحطات تقوية لإشارة المحمول لضمان أعلى كفاءة لخدمات الاتصالات وأفضل تغطية للشبكات، ذلك بالإضافة إلى توفير منافذ مبيعات لتقديم كافة خدمات البيع من المصرية للاتصالات، وخدمات Public Wi-Fi .

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "تواصل المصرية للاتصالات جهودها نحو نشر خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية في المشروعات العقارية الجديدة، بما يضمن مواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم وبما يتوافق والتطور المتسارع لتقنيات الاتصالات" مضيفاً "سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مدينة مصر الرائدة في مجال التطوير العقاري، ونسعى إلى التعاون المستمر لضمان وصول أفضل مستوى من خدمات الاتصالات للعملاء داخل مشروعاتها العقارية". 

وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر "نسعى دائماً في شركة مدينة مصر لخلق مجتمعات مستدامة ومتكاملة تقدم كافة خدمات المدن الذكية في مشروعاتها، ولهذا نفخر بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير حزمة متكاملة من خدماتها وفقا لأحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات لعملائنا داخل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية" مضيفاً: "يعزز هذا التعاون استراتيجيتنا للنمو والتوسع حيث نسعى إلى توفير تجربة استثنائية لعملائنا مع توفير خدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجاتهم. تعزز هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة في تطوير مجتمعات عمرانية ببنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة في مشاريعنا."

من جانبه أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات عن سعادته بالتعاون مع شركة مدينة مصر قائلاً "إن مثل هذه الاتفاقية تؤكد على الثقة المتزايدة من قبل شركات التطوير العقاري في قدرة المصرية للاتصالات على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة وخبرات فنية فائقة. 

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