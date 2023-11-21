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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهديد غامض للشعاب المرجانية في امريكا

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية

شهدت الشعاب المرجانية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثالثة أكبر مناطق المرجان في العالم، مستوى غير مسبوق وربما مميتًا من التبييض خلال فصل الصيف، مما ينذر بالخطر الغامض.

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وأوضح ديريك مانزيلو، منسق مراقبة الشعاب المرجانية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إنه حتى الآن هذا العام، شهدت 35 دولة ومنطقة على الأقل عبر 5 محيطات وبحار ابيضاضًا جماعيًا للشعاب المرجانية.

وأكد مانزيلو أنه من السابق لأوانه معرفة مقدار الشعاب المرجانية في فلوريدا التي ستتعافى؛ لأن المرجان قد يموت بعد عام أو عامين من التبييض.

 

المرجان الأصفر والبرتقالي والوردي
وأشار الغواصون الذين ينزلون إلى المياه الزرقاء قبالة ساحل تكساس الأمريكي إلى أن المرجان الأصفر والبرتقالي والوردي على مد البصر يتعرض لابيضاض رغم العناية الفائقة، وهي إحدى أهم مناطق المرجان في العالم.

ومن الممكن العثور على بعض الشعاب المرجانية الأكثر صحة في العالم بخليج المكسيك، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) قبالة ساحل تكساس، وهي محمية في موطن عميق وبارد بعيدًا عن الشاطئ، تتميز الشعاب المرجانية فيها، ومنها محمية فلاور جاردن بانكس البحرية الوطنية، بكمية مذهلة من التغطية المرجانية.. لكن العلماء يقولون إنها، مثل جميع الشعاب المرجانية، هشة، ولن يوفر موقعها الحماية إلا لفترة طويلة في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المناخ.

الشعاب المرجانية فلوريدا العالم

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