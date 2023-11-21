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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يلتقي اتحاد المشروعات الصغيرة ويتفقد مصنع التعبئة والتغليف

صدى البلد

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك بمقر الاتحاد بمدينة بدر.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له، وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد المشروعات، مصنع باكتيك لتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والذي تأسس عام 2005 بمدينة بدر، ويعمل فيه 200 عامل، ومتخصص في صناعة الورق وتغليف المنتجات طبقاً للمواصفات العالمية وينتج المصنع 20 ألف طن سنوياً، ويقوم بتصدير نصفها إلى الخارج.

كما التقى الوزير، خلال جولته بالمينع بالعمال وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتأتى زيارة الوزير إلى إتحاد المشروعات، في إطار اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز علاقات العمل، وتشجيع الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،وبحث كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك، خاصة تلك المعنية بعالم العمل، منها ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات، وتشريعات العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وكذلك تنمية مهارات العاملين، وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص، وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي مستهل لقاء الوزير مع اتحاد المشروعات الصغيرة، وجه الشكر على حسن الاستقبال، مشيرا إلي  الهدف من هذا اللقاء، الاستماع إلى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية ، موضحاً أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص.                                                 

وأشار إلى  أن الوزارة  بعد تغيير اسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع أصحاب الأعمال والعمال معاً.

ودعا  الوزير  الاتحاد إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ،بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف ،وسرعة إصداره.

كما استمع الوزير إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات ، كما تم  التأكيد على أن  توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.

ومن جانبه قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين: إن الوزير حسن شحاتة يستحق الشكر والتقدير على حرصه على التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، مؤكدا حرصه علي التعاون مع الوزراة في مجال التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على احتياجات سوق العمل.

وقال إن زيارة الوزير اليوم تؤكد أن كل قيادات الدولة المصرية مؤمنة بالحوار مع كافة الأطراف المعنية بالعمل والإنتاج والصناعة،وتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة،وراغبة في الاستمرار نحو جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي وحماية الصناعة الوطنية.                                                    

وأكد أن هناك شعورا من جانب المستثمرين  بأن الدولة تركز بشكل غير مسبوق على تعزيز الصناعة المحلية وتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا المتقدمة وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمارات العربية والأجنبية،مشيداً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية، أهمها مبادرة: "مصنعك جاهز" التي تستهدف طرح 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة،وكذلك مبادرة "ابدأ" التي تمثل أحد أبرز أمثلة دعم الدولة للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تطوير وتعميق الصناعة الحديثة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتهيئة العمالة لسوق العمل،وقد تم تصميم هذه "المبادرة "بما يتوافق مع الأهداف الوطنية للدولة وبالتزامن مع التزاماتها الدولية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤول.                                                                      

وفي ختام اللقاء تم تسليم الوزير دع الاتحاد نظرا لدوره في دعم قضايا وملفات العمل لصالح كافة الأطراف .

شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة للوزير، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير. 

ومن المستثمرين وقيادات الإتحاد: المهندس بهاء العدل  رئيس جمعية مستثمرين مدينة بدر، والمهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز المدينة،  وعبدالله غزال رئيس جمعية مستثمري بلبيس، والسيد خميس رئيس مؤسسة مجتمع الصناعة، ودعاء منصور المساعد التنفيذى لرئيس مجلس إدارة الشركة، وريم جاب الله مدير مكتب عمل بدر.

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وزير العمل

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