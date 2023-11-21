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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 اجتماعات عاجلة في إسرائيل اليوم للموافقة على صفقة الأسرى |تفاصيل الاتفاق

مجلس الحرب الإسرائيلي
مجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت شبكة CNN، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في الساعة السادسة مساء، ثم سيجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الساعة 12 ظهرًا، ثم بعد ذلك اجتماع للحكومة الساعة الواحدة بعد الظهر.

ووفقا لشبكة CNN، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه الاجتماعات الثلاثة تأتي "في ضوء التطورات المتعلقة بملف إطلاق سراح الأسري".

وأوضحت CNN، أن الاحتلال الإسرائيلي وحماس والولايات المتحدة على وشك الإعلان عن اتفاق يقضي بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفل من الرهائن المحتجزين لديها، مقابل 4 أو 5 أيام وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح 3 سجناء فلسطينيين من السجون الفلسطينية مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها من حماس.

وقال مصدران إسرائيليان لـ CNN، إن الاتفاق قد يتم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

كما أكد مسؤولون أمريكيون قريبون من المفاوضات، أنه على الرغم من عدم التوصل إلى الاتفاق، إلا أنهم متفائلون بشكل متزايد ويعتقدون أن الأسابيع العديدة من العمل الشاق على وشك أن تؤتي ثمارها بإطلاق سراح الأسري.

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