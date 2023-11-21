عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العراق يعود بفوز ثمين من فيتنام في تصفيات المونديال

منتخب العراق
منتخب العراق

تمكن منتخب العراق من الفوز على مضيفه الفيتنامي بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

هدف اللقاء الوحيد لأسود الرافدين، حمل توقيع اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة (90+6)، ورفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيتنام عند 3 نقاط في الوصافة، وأهدر المنتخب العراقي في الشوط الأول، العديد من الفرص، والتي وصلت إلى 7 محاولات على المرمى، تناوب على إضاعتها أيمن حسين وعلي جاسم وبشار رسن وعلي الحمادي، ورغم فرض سيطرته التامة على مجريات اللقاء، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة، جعل النتيجة تذهب إلى التعادل السلبي في الشوط الأول.

وأجرى كاساس مدرب العراق، عدة تبديلات في الشوط الثاني، من خلال الدفع بالثلاثي يوسف الأمين ومهند علي وأمير العماري، وفي الوقت بدل الضائع، تمكن البديل مهند علي، من خطف هدف الانتصار عبر رأسية جميلة وضعها على يسار الحارس.

منتخب العراق العراق فيتنام كأس العالم 2026 كأس العالم أمم آسيا المنتخب العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

المغرب يتأهل لـ ربع مونديال تحت 17 سنة

مفيش فلوس.. إسماعيل يوسف يكشف أسباب رحيل إمام عاشور عن الزمالك

إسماعيل يوسف: فين حق الزمالك على فتوح.. وشروطه تكشف عدم رغبته بالاستمرار

خالد الغندور يفجرها: أحمد فتوح لن يجدد للزمالك

رسميا.. تعديل موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالقاهرة

إسماعيل يوسف يكشف لأول مرة أسباب رحيله عن الزمالك

هل يجاور سواريز ميسي في إنتر ميامي.. اعرف الحكاية

رسميا.. التشيك تبلغ نهائيات يورو 2024

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

الرئيس السيسي: الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها مستمرة في تقديم الدعم لفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقتربت من المليون.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ