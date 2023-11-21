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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية: حياة كريمة أحدثت واقعا جديدا من التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إن "حياة كريمة" تعد من أعظم الهدايا للشعب المصري، لافتًا إلى أن المبادرة تحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة الشاملة البشرية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل.


جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الثلاثاء، فعاليات تسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية ضمن مبادرة "بيتك عمران" والتي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، بحضور أكثر من 2500 مواطن.


وأكد رحمي أن هدايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، متعددة ولا تقف ومنها مبادرة "بيتك عمران لحياة كريمة" لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، موجهًا الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان على الجهود المبذولة.


من جانبه، أكد خالد عوف مستشار مؤسسة "حياة كريمة" للمتابعة الميدانية - خلال كلمته - أن التمكين الاقتصادي يعزز القدرة الذاتية، ويسهم في تحسين الحياة، موضحًا أن مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة والتنسيق مع جمعية الأورمان العريقة تتبنى مشروعات، وأكشاك لتوفير فرص اقتصادية للمواطنين غير القادرين، مما يعزز الاستدامة ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل المحلية.


وأضاف: "كما تسهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع المحلية وتحفيز التفاعل الاقتصادي في الأماكن التي تعتمد على هذه المبادرات".
 

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