ضربة موجهة.. حزب الله يستهدف مصنعا للصناعات العسكرية وقاعدة إسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف دبابة إسرائيلية قرب مستوطنة نطوعا وتم إصابتها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله اللبناني في بيان، إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة أفيفيم، كما استهدف أيضا قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ جراد وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

كما أشار حزب الله اللبناني، إلى أنه استهدف مصنعا للصناعات العسكرية الإسرائيلي شمالي الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه لموقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

كما أعلن حزب الله، في وقت سابق، استهداف عناصره لموقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.

وذكر الحزب في بيان له ان ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة.

وأشار حزب إلى أن عناصره استهدفت منزلًا يتمركز فيه جنود للعدو في مستعمرة "المطلة" بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة

وأكد حزب الله في بيان له أن استهداف مستعمرة "المطلة" جاء دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني ورداً على استهداف المنازل بالقرى الجنوبية.