حزب الله: استهدفنا قوة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية وأوقعنا عناصرها بين قتـ.ـيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه هاجم قوة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة عند الحدود الجنوبية للبلاد بصاروخين موجهين، ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله، في بيان، إن ذلك الهجوم يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري، وسائر الشهداء المدنيين".

واتهمت قناة الميادين اللبنانية، الاحتلال بقتل صحفييها اليوم، الثلاثاء، أثناء عملهما في جنوب لبنان، قرب الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة مع إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.