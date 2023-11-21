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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لموقع  الراهب ‏بالأسلحة المناسبة ، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

وكان  الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ  موجه بعيد المدى، حيث ستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية. 

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