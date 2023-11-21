حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لموقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة ، حيث حققوا فيه إصابات مباشرة. ‏ ‏

وكان الدفاع المدني اللبناني، أعلن استشهاد لبنانية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة ⁧الخيام ⁩ بصاروخ موجه بعيد المدى، حيث ستهدف منزلين خاليين في بلدة كفركلا.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني في وقت سابق استهدافه مستعمرة المطلة حيث يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وبحسب بيان الحزب؛ فأن ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة وكذلك ردًا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية.