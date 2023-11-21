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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق، إحالة المتهم بسرقة مصفف الشعر الشهير هيثم دهب والاستيلاء على 460 ألف جنيه من بطاقة  الائتمان الخاصة به إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعى محمد. ص.، الشهير بسلطان، يعمل في أحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب، وأثناء ذلك وثق المجني عليه في المتهم وأطلعه على بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرعه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مصفف الشعر الشهير هيثم دهب، في أحد الأيام طلب من المتهم سحب مبلغ معين من بطاقة الائتمان وبعدها أعاد البطاقة إلى صاحب العمل "المجني عليه" مرة أخرى.

مصفف الشعر


وكشفت التحقيقات، أن المتهم استطاع معرفة الرقم السري بهذه الطريقة ومع مرور الوقت استغل المتهم غياب هيثم دهب، وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان محل عمله.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة في واقعة سرقة مصفف الشعر هيثم دهب، أنه بالاستعلام من المصرف عن قيمة المبالغ المالية المسحوبة من بطاقة الائتمان وصلت ما يقرب من 460 الف جنيه.

وأوضحت التحقيقات، أنه تم الاستعلام عن طريق المصرف البنكي الخاص ببطاقة الائتمان الخاصة بمصفف الشعر الشهير هيثم دهب تبين أن البنك لا يرسل تفاصيل المعاملة لرسائل السحب الخاصة ببطاقة الائتمان لأقل من مبلغ 1000جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل ذلك بعدم ارسال البنك معاملات السحب لأقل من 1000 جنيه وبدأ في تنفيذ مخطط جريمته بسرقة مصفف الشعر هيثم دهب عن طريق سحب مبالغ مالية أقل من 1000 جنيه في المعاملة الواحدة.

وأشارت التحقيقات، الى أن المتهم نفذ ما يقرب من 465 معاملة خلال فترة الاستيلاء على بطاقة الائتمان، بما يعادل سحب 1000 جنيه في المعاملة الواحدة بإجمالي مبلغ 460 الف جنيه خلال فترة الاستيلاء على بطاقة الائتمان.

وكشف تقرير البنك المصرفي الخاص بالتعامل مع المجني عليه هيثم دهب مصفف الشعر، أن المتهم سحب 5 عمليات متتالية بإجمالي ما يقرب من 4500، أي بما يعادل سحب 900 جنيه في كل عملية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المجني عليه هيثم دهب مصفف الشعر الشهير علم بالاستيلاء على المبالغ المالية عن طريق الصدفة أثناء مكالمة هاتفية من أحد العاملين في البنك بسحب مبلغ مالي قدرة 460 الف جنيه خلال فترة زمنية من الوقت.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أحد فروع مصفف الشعر  هيثم دهب مع سرعة إجراء تحريات المباحث للوقوف على ملابسات  واقعة سرقة بطاقة الائتمان الخاصة بأحد فروع مصفف الشعر الشهير هيثم دهب وسحب منها مبالغ بقيمة 460 الف جنيه منها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل مع المجنى عليه في أحد محال تصفيف الشعر، وتبين أنه سرق بطاقة الائتمان الخاصة بأحد أفرع المجني عليه، واستولى على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه، على مدار شهرين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجنى عليه هيثم أحمد الشهير بـ"هيثم دهب" صاحب سلسلة هيثم دهب يفيد بتعرضه للسرقة وسحب مبالغ مالية من بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الافرع المملوكة له، واتهم أحد العاملين معه بالوقوف وراء الواقعة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها.

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