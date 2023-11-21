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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات المرحلة المقبلة للاتحاد المصري للتايكوندو قبل أوليمبياد باريس 2024

اجتماع وزير الرياضة
اجتماع وزير الرياضة

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأوليمبياد باريس 2024 بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول، والبطل الأوليمبي سيف عيسي والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية.

وفي بداية اللقاء، اطمأن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسي بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا : " لا تفكر في أي شيء، معك نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، وهنأ اللاعب على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال التصنيف الأوليمبي لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.


واطلع الدكتور أشرف صبحي، على برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول إلى مستهدفاته بأولمبياد باريس 2024 مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

وأكد صبحي دعمه الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد على حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير.

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