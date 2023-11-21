برلمانية: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب كاشفة لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

اكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، بعث برسائل طمأنة للشعب المصري بشأن الإجراءات التي تتخذها مصر لمنع التهجير القسري للفلسطنين مؤكدة في تصريحات صحفية لها أن جلسة اليوم للبرلمان وبحضور رئيس الوزراء كانت كاشفة لحجم ما تقدمه الدوله المصرية لدعم القضية الفلسطينية.



وأشارت "نبيه" أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والحكومة،والشعب ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلطسينين من قطاع غزة لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتابعت : مصر علي مدار تاريخها الطويل موقفها داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

وأكدت " نبيه" أن كلمة رئيس الوزراء كانت حاسمة لموقف مصر من التهجير القسري للفلطسينين وهو الرفض التام لذلكوان مصر لم تتواني عن إستخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وان عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية علي قطاع غزة سيسهم في تويض أمن وإستقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت د. شيماء نبيه أن مجلس النواب يرفض أي محاولات للتهجير القسري للفلطسينين وتابعت : وندعم ونفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في إتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

