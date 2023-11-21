لوضع استراتيجية متكاملة.. نائب محافظ الجيزة تناقش ملف محو الأمية

اجتمعت اليوم الثلاثاء، هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، لمناقشة ملف محو الامية بالمحافظة، ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على دحض معدلات الأمية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة بشأن القضاء على الأمية داخل المحافظة.

وأشارت “عبد الحليم”، إلى أنه طبقا للمؤشرات التي تم احتسابها من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم إعداد مقارنة للأحياء والمراكز لتحديد الأماكن الجغرافية الأعلى في نسب الأمية للتركيز عليها.

ونوهت نائب المحافظ، بأنه تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مؤكدة على اهمية تضافر الجهود من جميع أجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال تعليم الكبار وبعض الجهات الشريكة.

واختتمت الاجتماع على أن ينعقد دوريا ويتم التنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات للربط بينهم والنظر للمنهج المقدم من جمعية حواء المستقبل ومراجعته مع الهيئة للاستفادة منه في المرحلة القادمة نظرا لما حققه من نجاح ملموس على ارض الواقع، وكذلك الاستفادة القصوى من مساهمات الجهات الشريكة والاتحاد الاقليمي للجمعيات بالجيزة والمكتبات العامة للقضاء على الامية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المستشار العسكري بالمحافظة ومقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ووكيل هيئة تعليم الكبار بالجيزة والسادة مسئولي ملف تعليم الكبار بجامعتي القاهرة وحلوان ورئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالجيزة وممثلي بعض الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمكتبات العامة بالجيزة وممثلي مديريات (الصحة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الشباب والرياضة) وممثلين عن احياء ومراكز (الوراق – البدرشين – منشأة القناطر – إمبابة) ومديري الادارات المعنية بالمحافظة (وحدة السكان – شئون المرأة وتكافؤ الفرص – الامومة والطفولة – تنمية وبناء القرية).

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