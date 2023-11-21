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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو مشتغلتش هتحبس.. إطلالات أثارت الجدل لـ آيتن عامر

صدى البلد


تصدرت الفنانة ايتن عامر ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تحدثها فى فيديو على موقع انستجرام قائلة :"لية واخدين موقف اوي كدة من الفنانين وبيصعب عليا اوي فارجوكم استوعبوا ان الإعلان عن شغلنا ".


 

وتتميز  ايتن عامر  ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ايتن عامر على وضع المكياج بلمسات البسيطة.


 

عبرت الفنانة آيتن عامر عن استيائها من انتقاد الجمهور للفنانين بسبب الإعلان عن أعمالهم الفنية.


 


 

نشرت آيتن عامر فيديو لها على حسابها بموقع انستجرام قالت فيه "أنا بقالي شهر ونص من أول ما الكارثة دي حصلت وانا مبعلنش غير عن الكوارث اللي بتحصل هناك والأكونت بتاعي كان هيتقفل بسبب الحاجات اللي بنشرها طول الوقت فزي ما احنا مؤمنين بالقضية وبندعمها بكل ما اوتينا من قوة بيصعب عليا اوي لما بلاقي حد من زملائي بيعلن عن شغله والناس بتهاجمه وتقوله أنت م


 

وأضافت "لية واخدين موقف اوي كدة من الفنانين وبيصعب عليا اوي فارجوكم استوعبوا ان الإعلان عن شغلنا دة جزء من شغلنا احنا ملزمين بيه وجزء من عقدنا واحنا اكيد مش عايزين شغلنا يتأثر لأن محدش بينفع حد ولا حد بيحس بحد فكفاية هجوم لأن زي ما انتو بتعملوا شغلكم احنا كمان بنعمل شغلنا ومحدش يزايد على حد محدش عارف احنا بنمر باية واللي عايز يعمل الغاء متابعة يعمل دة رأيك الشخصي"

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إطلالات أثارت الجدل الملابس الفنانة ايتن عامر الفنانة ايتن يتن عامر

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