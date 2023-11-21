الولايات المتحدة تعلن استهداف الميليشيات المسؤولة عن ضرب قاعدة عين الأسد بالعراق

أعلنت القيادة المركزي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة حربية من طراز AC-130 قصفت أفراد مسؤولين عن شن هجوم صاروخي على القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد الجوية بـ العراق.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، أن الطائرة الحربية الأمريكية حافظت على تأكيد مرئي للأفراد من وقت الإطلاق وحتى وقت الاشتباك.

وأوضحت القيادة المركزية، أن الضربة الجوية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المليشيات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أنه تم استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي لرويترز، إن القوات الأمريكية ردت على الهجوم دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم ضد القوات في العراق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، وذلك جاء رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الأهالي في غزة.