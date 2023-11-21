القوات الأمريكية تعترف بوقوع أضرار خطيرة بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي لرويترز، إن القوات الأمريكية ردت على الهجوم دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم ضد القوات في العراق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بالأسلحة المناسبة.

وذكرت المقاومة في بيان لها أن ذلك جاء رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة حيث تم إصابة الأهداف بشكل مباشر.

وكان البنتاجون أعلن في وقت سابق تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.

وحمّلت واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا تقول إنها مرتبطة بإيران في ثلاث مناسبات منفصلة لكن الهجمات بوساطة طائرات مسيّرة لم تتوقف.