العراق.. الهلال الأحمر: أرسلنا أكثر من 11 طن مساعدات لأهالي غزة

ذكرت جمعية الهلال الأحمر العراقي أنها أرسلت أكثر من ١١ طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة عن طريق طيران الجيش العراقي إلى الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش تمهيداً لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني .

وقال بيان للهلال الأحمر العراقي, اليوم الثلاثاء, إن إرسال المساعدات يأتي في إطار حملة" فزعة عراقية للأقصى "المتواصلة التي أطلقتها الحكومة العراقية في أكتوبر الماضي لجمع التبرعات وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء".

وأشار البيان إلى أن إرسال المساعدات يتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الهجرة ، وعدد من المؤسسات الحكومية.