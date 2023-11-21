رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة ماجستير لباحث نيجيري

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في مناقشة رسالة التخصص (الماجستير) في البلاغة والنقد للباحث النيجيري سحنون عمر إبراهيم بمقر كلية العلوم الإسلاميَّة الأزهريَّة للوافدين بمدينة نصر، تحت عنوان: (بيان القرآن الكريم عن الحقوق الاجتماعية للمرأة - دراسة بلاغية تحليلية).

شارك في المناقشة الدكتور محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مشرفًا، والدكتورة نهلة الصعيدي، أستاذ البلاغة والنقد عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين مشرفًا، والدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، أستاذ البلاغة والنقد بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، مناقشًا.

وفي ختام المناقشة أشادت لجنة الإشراف والمناقشة بالرسالة وموضوعها، وثمنت جهد الباحث، وقررت اللجنة منح الباحث سحنون عمر ابراهيم درجة التخصص (الماجستير) في البلاغة والنقد بتقدير ممتاز.

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