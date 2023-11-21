الكويت يعبر أفغانستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال وكأس آسيا

تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق فوز سهل على منتخب أفغانستان 4-0، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال «2026» وكأس آسيا «2027».

وسجل الأهداف الأربعة: شبيب الخالدي هدفين، ومحمد دحام، في حين اختتم عذبي شهاب الأهداف بتسجيله الرابع.

وجاء فوز «الأزرق» في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الاتفاق بالدمام ليداوي جراحه من الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام المنتخب الهندي والتي تركت آثاراً سلبية في الشارع الرياضي الكويتي.

وحل المنتخب الكويتي ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف قطر الذي تجاوز نظيره الهندي بثلاثية نظيفة ورفع من خلالها رصيده إلى 6 نقاط.

وتراجعت الهند إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان المنتخب القطري اكتسح أفغانستان «8-1» في مستهل مشواره، بينها رباعية للمعز علي هداف كأس آسيا الأخيرة 2019.

وقال المدرب البرتغالي بينتو إن الفوز الذي حققه المنتخب الكويتي كان مهماً من أجل تجاوز الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية؛ إذ إن الفوز مهم من حيث حصد النقاط، مبيناً أن حظوظ الكويت لا تزال باقية في العبور لكون المشوار ما زال طويلاً.

من جانبه، قال اللاعب شبيب الخالدي إن الفوز على أفغانستان كان مهماً من أجل تجاوز آثار الخسارة الأولى ضد الهند.

وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إنهم كلاعبين يتحملون مسؤولية تلك الخسارة الموجعة؛ إذ إنهم لم يقدموا الشيء الكثير، مشيراً إلى أن توجيه اللوم كله تجاه المدرب ليس منصفاً.

وشدد الخالدي على أهمية أن يقف الشعب الكويتي حول المنتخب ويدعمه كما هو معهود عنه في هذه المرحلة الصعبة، عادّاً أن حظوظ منتخبه في العبور للدور الثاني ما زالت مستمرة.