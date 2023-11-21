عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكويت يعبر أفغانستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال وكأس آسيا

منتخب الكويت
منتخب الكويت

تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق فوز سهل على منتخب أفغانستان 4-0، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال «2026» وكأس آسيا «2027».

وسجل الأهداف الأربعة: شبيب الخالدي هدفين، ومحمد دحام، في حين اختتم عذبي شهاب الأهداف بتسجيله الرابع.

وجاء فوز «الأزرق» في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الاتفاق بالدمام ليداوي جراحه من الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام المنتخب الهندي والتي تركت آثاراً سلبية في الشارع الرياضي الكويتي.

وحل المنتخب الكويتي ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف قطر الذي تجاوز نظيره الهندي بثلاثية نظيفة ورفع من خلالها رصيده إلى 6 نقاط.

وتراجعت الهند إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان المنتخب القطري اكتسح أفغانستان «8-1» في مستهل مشواره، بينها رباعية للمعز علي هداف كأس آسيا الأخيرة 2019.

وقال المدرب البرتغالي بينتو إن الفوز الذي حققه المنتخب الكويتي كان مهماً من أجل تجاوز الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية؛ إذ إن الفوز مهم من حيث حصد النقاط، مبيناً أن حظوظ الكويت لا تزال باقية في العبور لكون المشوار ما زال طويلاً.

من جانبه، قال اللاعب شبيب الخالدي إن الفوز على أفغانستان كان مهماً من أجل تجاوز آثار الخسارة الأولى ضد الهند.

وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إنهم كلاعبين يتحملون مسؤولية تلك الخسارة الموجعة؛ إذ إنهم لم يقدموا الشيء الكثير، مشيراً إلى أن توجيه اللوم كله تجاه المدرب ليس منصفاً.

وشدد الخالدي على أهمية أن يقف الشعب الكويتي حول المنتخب ويدعمه كما هو معهود عنه في هذه المرحلة الصعبة، عادّاً أن حظوظ منتخبه في العبور للدور الثاني ما زالت مستمرة.

الذعر الذعر الجماعي منتخب أفغانستان أفغانستان الكويت ونديال 2026 كأس آسيا 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

هل يلحق على معلول بلقاء ميدياما الغاني| إعرف الحكاية؟

تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

توجو تفرض التعادل السلبي على السنغال في تصفيات المونديال

طائرة الأهلي تتفوق على بتروجيت 3-0 في الدوري الممتاز

بنتيجة 28-25.. يد الأهلي تتفوق على طلائع الجيش بالدوري

موريتانيا تقع في فخ التعادل أمام جنوب السودان في تصفيات المونديال

إصابة 13 شخصا بسبب الألعاب النارية.. الاتحاد الألماني يصدر بيانا عاجلا للجماهير

الكاميرون تسقط في فخ التعادل مع ليبيا بتصفيات المونديال

ترشيحاتنا

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

محمود الخطيب يعود إلى القاهرة من الإمارات

لمنع قصفها.. مفاجأة بشأن تزويد أمريكا الاحتلال بمواقع المنظمات الإنسانية في غزة

مدرب الزمالك السابق يحسم الجدل حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

مشروع القرن|مساعد وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أحدثت توازنًا بين التنمية الريفية والحضرية

دعاء سداد الديون.. 8 كلمات أوصى بها النبي لجلب الرزق من حيث لا تحتسب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ