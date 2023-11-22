الاتحاد السكندري يتغلب على الأهلى في نصف نهائي دوري المرتبط للسلة

تمكّن فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، بقيادة مديره الفني أحمد عمر، من الفوز على نظيره الأهلي، والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجستي بوش بنتيجة 75-61، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2023-2024.

وسيطر "سيد البلد" على أحداث اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على صالة برج العرب بالإسكندرية، حيث جاءت جميع نتائج الفترات من نصيب زعيم الثغر كالتالي: 21-12، 39-27، 51-40، 75-61.

وكان فريق مرتبط الأهلي للناشئين تحت 18 عامًا قد فاز اليوم على الاتحاد بنتيجة 79-56.



وتقام منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط بنظام الذهاب والإياب بين فريقي الرجال والمرتبط للناشئين تحت 18 عاما، بحيث يحصل الفائز في منافسات الرجال على 3 نقاط والناشئين على نقطتين، والأكثر حصدا للنقاط يتأهل للدور النهائي.

بتلك النتيجة، جمع الاتحاد 3 نقاط من فوزه في مباراة الرجال، بينما اقتنص الأهلي نقطتين من انتصاره في لقاء المرتبط.

ومن المقرر، أن تقام مباراتي الإياب بين الأهلي والاتحاد يوم الخميس المقبل على نفس الصالة.

