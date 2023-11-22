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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الروح الرياضية.. رسالة من رئيس ريال مدريد إلى جافي بعد إصابته بالرباط الصليبي

جافي
جافي

وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد توترات الكلاسيكو جانبا ليرسل إلى جافي تشجيعًا أخيرا بعد تعرض لاعب خط وسط  برشلونة الإسباني لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة منتخب إسبانيا الأخيرة أمام جورجيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا.

 

أرسل فلورنتينو بيريز رسالة نيابة عن ريال مدريد إلى جافي لاعب برشلونة، يقدم فيها الدعم له بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي ويتمنى للاعب الشفاء العاجل. 

 قيم ريال مدريد

 

تمثل لفتة فلورنتينو بيريز قيم ريال مدريد وتضع المنافسات جانبا في أوقات الشدة. ليست هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها فلورنتينو أو ريال مدريد رسائل إلى اللاعبين المنافسين بعد إصابات مدمرة. بطريقة مماثلة، أرسل كل من داني كارفاخال وخوسيلو رسائل دعم لزميلهما الإسباني ونشراها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

جافي وفلورنتينو بيريز

إصابات بين صفوف أكبر نجوم الدوري الإسباني 

 

كانت فترة التوقف الدولية الأخيرة مليئة بالإصابات. لقد عانى أكبر نجوم الدوري الإسباني من مشاكل خطيرة: جافي، كامافينجا، وفينيسيوس جونيور جميعهم غائبون لفترة طويلة من الزمن. سيستمر طرح الأسئلة فيما يتعلق بعدد المباريات في موسم واحد والسفر المتواصل للاعبين، وخاصة اللاعبين الذين يلعبون لأندية في أوروبا ولكنهم يسافرون خارج الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المباريات الدولية.

إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي 

وبحسب بيان برشلونة، يعاني اللاعب من قطع كامل في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى وتمزّق في الغضروف الجانبي، ولم يشر النادي إلى فترة غياب اللاعب عن الملاعب، لكن هذا النوع من الإصابة يتطلب أكثر من ستة أشهر ما يضع مشاركة جافي في كأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024 موضع شك.

وتعرض لاعب برشلونة البالغ من العمر 19 عاما لضربة قوية في جانب ركبته اليمنى عندما اصطدم بأحد المنافسين. وواصل اللعب لبضع دقائق وبدا أنه أصيب في نفس ساقه أثناء محاولته السيطرة على الكرة. وبعد ذلك أشار على الفور للفريق بأنه لا يستطيع الاستمرار.

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