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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخلافات.. ليفاندوفسكي يدعم جافي بعد إصابته بالرباط الصليبي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

بعث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، برسالة دعم إلى زميله جافي، بعد تعرضه للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا بنتيجة 3-1 في مواجهة جورجيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح يوم الإثنين، أن جافي يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي".

ونشر ليفا، صورة له مع جافي، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، وكتب عليها: ابق قويا يا صديقي".

وسبق أن دخل جافي في مشادة مع ليفا أثناء مباراة إشبيلية، حيث وبخه اللاعب الشاب، لأنه تسبب في خطأ في منطقة خطيرة على مرمى برشلونة.

وكان جافي تجرأ على المهاجم المخضرم، وقال له "روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ هنا.. اللعنة يا رجل!".
 

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