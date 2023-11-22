عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيسة سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر تلتقي مايا مرسي لبحث سبل التعاون

صدى البلد

التقت عايدة محيي الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

شهد اللقاء حضور مي مصطفى آمين عام سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ورشا عبد الفتاح نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وأماني محمد مسئولة الوجه القبلي بسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ونيفين مصطفى موسى المستشار الإعلامي لسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد.

تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات

وأعربت عايدة محيي الدين عن سعادتها بوجودها في المجلس القومى للمرأة، مشيدة بالجهود الحثيثة للمجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، معربة عن تطلعها للتعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً حققت فيه العديد من المكتسبات والإنجازات التى لم تشهدها من قبل، مؤكدة أن المجلس يبحث سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة سنوية للعمل على تمكين المرأة في النقابات، مثمنة جهود سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد لخدمة قضايا المرأة ، وأكدت أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

رئيسة سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر تلتقي مايا مرسي لبحث سبل التعاون

حكم التقيد بالزي النبوي ومخالفة ثياب أهل البلد.. دار الإفتاء ترد

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

50 إسرائيليا مقابل 150 فلسطينيا..تفاصيل موافقة الاحتلال على صفقة الأسرى مع حماس

3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ