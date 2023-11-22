رئيسة سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر تلتقي مايا مرسي لبحث سبل التعاون

التقت عايدة محيي الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

شهد اللقاء حضور مي مصطفى آمين عام سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ورشا عبد الفتاح نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وأماني محمد مسئولة الوجه القبلي بسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ونيفين مصطفى موسى المستشار الإعلامي لسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد.

تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات

وأعربت عايدة محيي الدين عن سعادتها بوجودها في المجلس القومى للمرأة، مشيدة بالجهود الحثيثة للمجلس لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، معربة عن تطلعها للتعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً حققت فيه العديد من المكتسبات والإنجازات التى لم تشهدها من قبل، مؤكدة أن المجلس يبحث سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة سنوية للعمل على تمكين المرأة في النقابات، مثمنة جهود سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد لخدمة قضايا المرأة ، وأكدت أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات.