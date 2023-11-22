قدورة فارس: صفقة تبادل الأسرى قد تكون فاتحة لإنهاء الحرب على غزة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن الطريق الوحيد الذي اتضح للإسرائيليين لتحرير أسراهم هو الجلوس إلى طاولة التفاوض و الاستماع للفلسطينيين و الاستجابة لشروطهم، مُتمنى إتمام هذه الصفقة بسهولة لأنها قد تكون فاتحة لصفقات أخرى أو لإنهاء هذا الحرب على غزة.

وعقب "قدورة"، خلال مداخلته عبر زووم ببرنامج أخر النهار المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين، "أعتقد أن هذه الصفقة ستكون مهمة و قد تغير مسار الحرب، لأن إطلاق سراح هذا العدد من الأسرى مباشرة سيدفع إلى الاذهان سؤال ماذا عن البقية و ما مصيرهم؟ و سيطالبون أن ينطبق عليهم ما انطبق على غيرهم".

القوة المفرطة لن تحقق المكاسب

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدرك أن الشعب الفلسطيني له حقوق وطنية و تواق للعيش بحرية و سلام بوطنه و دولته، و قضية شعب يعيش تحت الاحتلال منذ 75 عام، لافتا إلى أن إسرائيل عليها أن تقتنع أن القوة المفرطة لن تحقق المكاسب.