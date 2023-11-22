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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الري السابق: مصر نفذت إستراتيجية لتحسين نوعية المياه

وزير الري السابق
وزير الري السابق

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن أول شيء من أجل تخطيط المياه، فلابد من معرفة ما نمتلكه وما نحتاجه، لافتًا إلى أن الاحتياجات دائمًا أكبر مما نمتلكه، ولكي نحقق توازن ما بين الاحتياجات وبين المتاح فلابد من ترشيد استهلاك المياه من خلال تبني الاستراتيجية القائمة على أربعة محاور رئيسية والتي تهدف أولًا لتحسن نوعية المياه، لأن نظامنا يعمل على تحسين نظام المياه ثلاث مرات، وعندما تكون مياه عادمة كان يتم التخلص منها ورميها في البحر، وقد كانت تلوث مياه البحر، وتؤثر على الثروة السمكية.

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وأضاف عبدالعاطي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news،  أنه بالنسبة لنا فقد حولناها من مشكلة إلى فرصة، لافتًا إلى أنه تم عمل أول مشروع والمتمثل في مشروع المحسنة، الذي يهدف إلى معالجة مليون متر مكعب، ويتم إعادة استخدامهم في الزراعة، ومن ثم مشروع بحر البقر 5 و6 مليون متر مكعب في اليوم، يتم معالجتهم من خلال أكبر محطة معالجة وقتها في العالم، ويتم الزراعة بهم أيضًا، بالإضافة إلى مشروع غرب الدلتا حوالي 7.5 ميون متر مكعب في اليوم، كانت جميعها مياه عادمة يتم معالجتها وتصليحها وإعادة استخدامها، وهي جميعا مشاريع أساسية تهدف إلى تزويد كفاءة نوعية المياه.

 

وأوضح أن معالجة مياه الصرف الصحي منتشرة في كل مصر، وتنفق عليها الدولة عشرات المليارات من أجل تغطية كل مصر، وذلك لهدفين، الصحة العامة الخاصة بالناس، بالإضافة إلى تحسين جودة نوعية المياه، بحيث يتم استخدام نقطة كل مياه في مكانها،

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