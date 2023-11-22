إطلاق سراح 50 رهيئة.. بيان عاجل لـ«نتنياهو» بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المكتب في البيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل 10 محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

لكن لم يقدم البيان تفاصيل بشأن أي قرارات أخرى، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء على صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق لإطلاق سراح ما يقرب من 50 رهينة في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين المسجونين، إلى جانب السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" إن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس ستتم على مرحلتين، لافتًا إلى أن حركة حماس ستفرج عن 50 محتجزًا مقابل إطلاق الاحتلال سراح 150 فلسطينيًا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن السماح بدخول نحو 300 شاحنة لقطاع غزة والمزيد من الوقود.

أما في المرحلة الثانية من الاتفاق ستُطلق الحركة سراح عشرات المحتجزين مقابل تمديد وقف إطلاق النار.