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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود ياسين جونيور: شخصيتى في "عيشها بفرحة" تشبهنى|خاص

صدى البلد

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيور عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وقال محمود ياسين فى تصريح خاص لصدى البلد :" سعيد بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" وبرد فعل الجمهور تجاهها.

 

وأضاف محمود ياسين :" شخصية جلال تتحب وهى الأقرب لى تشبهنى فى كثير من الصفات وتحمست لها كثيرًا ".

 

لفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، والذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه وحبيب، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقمسة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة فيما تتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

قبل 55 مشكلة حب كان مسلسل الكتيبة 101، أحدث أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة. وتتناول أحداثه وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد فيها ياسين شخصية المجند أحمد صفوت. ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وعن مسيرته الصاعدة في السنوات الأخيرة نال محمود ياسين جونيور تكريماً كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما حصل على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2021 بدور مالك شقيق سيف الخديوي، فتوة المنطقة الذي يتورط في الكثير من الصراعات مع أطراف مختلفة، ويدفع مالك ثمن هذه الصراعات، وذلك ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.

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