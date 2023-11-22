عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفى الإندونيسي بغزة.

كما أفاد نبأ عاجل بتجدد القصف الصاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط إسرائيلي من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 69 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صادق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".