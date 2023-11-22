عاجل| هدنة إنسانية في غزة برعاية مصر وقطر.. وإعلان التفاصيل بعد 24 ساعة

بثت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، مفاده: “مصدر مصري مسئول قال لـ القاهرة الإخبارية، إن مصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة”.

وأضاف المصدر: “مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأن الرئيس الأمريكي يتقدم بالشكر للرئيس المصري وأمير دولة قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة؛ للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة”.

ولفت المصدر إلى أنه “سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع”.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.