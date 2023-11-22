عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة مع المستثمرين السعوديين: هناك ترابط قوي بين القاهرة والرياض

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد رفيع المستوي من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة أنور بن حصوصه الملحق التجاري السعودي بالقاهرة 
وبحث معهم سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعى السعودى في مصر .

وخلال الاجتماع قال القصير  إن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وعلى كافة المستويات والأصعدة بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.


وزير الزراعة أكد أن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد وأن الدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني وكذلك التصنيع الغذائي.


وزير الزراعة أشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها  حيث شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

وعرض القصير على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية ، مؤكدا ان مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

 

من ناحيتهم أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والانجازات التي شهدتها مصر مؤخرا مؤكدين انهم يسعون إلى زيادة استثمارتهم في مصر وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في  الاستثمار العقاري.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

a26b0b66-6603-4637-81ab-b31810255885
a26b0b66-6603-4637-81ab-b31810255885
cebe1b7d-c761-4c89-9a03-edaa51aa276e
cebe1b7d-c761-4c89-9a03-edaa51aa276e
b9ff8b40-7794-4379-a7c1-aa36d91f6b60
b9ff8b40-7794-4379-a7c1-aa36d91f6b60
72fc53de-4d6d-4fb5-8d62-b843a7e990b1
72fc53de-4d6d-4fb5-8d62-b843a7e990b1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نتنياهو يكشف بندًا جديدًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ترشيحاتنا

عربية النواب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالجهود المصرية

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

إذلال.. عضو كنيست إسرائيلي يهاجم بشدة صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصين: لن يكون هناك سلام بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الهند تقدم 2.5 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

أكثر من 60 شهيدا.. قصف إسرائيلي عنيف بمخيم جباليا قبل تطبيق الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ