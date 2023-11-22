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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور مدير حملة السيسي.. مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالاسكندرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير

جاء ذلك ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي ، والنائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا بافلي أسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري المقبل سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها وموحدون خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة، معتبرا المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة،

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، مساندة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي أن جميع قيادات حزب مستقبل وطن، وكافة محافظات مصر على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي.

وقال النائب علاء عابد إن إنجازات الرئيس السيسي لا تعد ولا تحصى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني بالإضافة للمحور السياسي.

بدوره، أشار الدكتور حاتم متولي عضو هيئة مكتب الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثل الكيانات الشبابية إلى أن الرئيس السيسي عمل على تأهيل وتمكين الشباب من خلال البرنامج الرئاسي للقيادة وبرامج ومبادرات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واعتبر الدكتور كريم سلامة ممثل القبائل والعائلات المصرية أن التصويت لصالح الرئيس السيسي يمثل ردا للجميل وشكرا لمًا قدمه الرئيس للبلاد.

فيما أكد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو هيئة مكتب  الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تأييد ترشيح الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان.

وجدد النائب عماد خليل، عضو هيئة مكتب  الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، دعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويض القيادة السياسية لفترة رئاسية جديدة.

من ناحيته طالب عبد الحليم علام نقيب المحامين، بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.

كما بعث الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، برسالة اطمئنان موضحا أن مصر ستظل بلاد الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية.

من جانبه قال الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس الإسكندرية، إنه كمواطن مصري يريد أن يكون على رأس الدولة شخص قوي يخاف على مصلحة الوطن، وهو ما يتوفر في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

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