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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البرلمان الأوروبي على اتفاق الهدنة الإنسانية بين الاحتلال وحماس

رئيسة البرلمان الأوروبي
رئيسة البرلمان الأوروبي

رحبت روبيرتا ميستولا رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس: "إنني أرحب بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن الذين المحتجزين لدي حماس منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضافت ميتسولا، أن الاتفاق يعطي بعض الأمل للعائلات المنكوبة في إسرائيل وبعض الراحة للفلسطينيين في غزة.

وأشارت رئيسة البرلمان الأوروبي في بيانها، إلى أن هذه لحظة يمكننا البناء عليها.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

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