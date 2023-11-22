احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

لا غنى عن وجود الشموع في كل منزل، سواء لاستخدامها عند قطع الكهرباء، أو لاستخدامات تجميلية، وتستخدم في الغالب للتجميل ولإضفاء أجواء رومانسية وممتعة.

أضرار استخدام الشموع المعطرة

وكشفت الدكتورة ألكسندرا فيلييفا، طبيبة الأمراض الرئوية في جامعة القاهرة، أن الشموع المعطرة قد تسبب مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما نشر في صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقالت إن الشموع المعطرة تحتوي على مواد عضوية متطايرة وسامة، مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد وغيرها، والتي تسبب تهيجًا للجهاز التنفسي، وتفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وأكدت أن المركبات السامة في الشمع المعطر تتراكم في الجسم، وتسبب تلفا في الخلايا وحصول طفرات، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السرطان.

أضرار استخدام الشموع المعطرة

وأضافت أن استخدام الشموع المعطرة بشكل مستمر واستنشاقها يؤدي إلى تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية، والتسبب بمشاكل إنجابية والصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك.

وأشارت الطبيبة، إلى أنه يمكن استبدال الشموع المعطرة بثنائي إيثيل الفثالات (Diethyl phthalate) المستخدم لتركيز رائحة العطر، بأنواع الشموع المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية، مع استخدامها لفترات قصيرة وفي أماكن ذات تهوية جيدة.