نشر دليل التفتيش على مفتشي عمل 9 محافظات في ورشة عمل بأسوان



أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة العمل لمفتشي العمل فى 9 محافظات، بالتعاون من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب مع منظمة العمل الدولية ، حول بيئة العمل اللائقة للجنسين ، والتي تم تنفيذها في فندق توليب أسوان على مدار يومين متتاليين ، بمشاركة 28 من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية واعضاء وحدة المساواة من محافظات : بني سويف ، والمنيا ، واسيوط ، وسوهاج ، وقنا ، والأقصر ، واسوان ، والوادي الجديد ، والبحر الأحمر ، وذلك بهدف تحديث مدونة السلوك فيما يتعلق بالعنف والتحرش في أماكن العمل . كما تتضمن مراجعة على دليل التفتيش الإرشادى لمفتشى العمل ، ومناقشة الانشطة الحالية التى يقوم بها المفتشين وكيفية إستخدام الدليل ، ومناقشة أهم التحديات فى تطبيق الدليل الإرشادى فى المحافظات المشاركة ، مع وضع خطة معدلة للدليل الإرشادى . كذلك التعريف بمدونة السلوك واهدافها وأهميتها ، ومحاورها ، واهم مقترحات تعديلها ، وكذلك دور المنشآت فى مواجهة أعمال العنف والتحرش والأطراف الشريكة وأدوارها ، ووضع إطار لمدونة السلوك .

وأوضحت الوزارة ، ان الورشة التى تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب برئاسة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، تأتى ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذي يراعي المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع ، في إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية «العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين» ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل . ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين، وحماية المرأة داخل مكان العمل. شارك فى افتتاح فعاليات الورشة فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، والذى قدم الشكر والترحيب بالحضور من محافظات الصعيد من بنى سويف وحتى أسوان ، مؤكداً أهمية دو وحدة المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها علي فرص العمل لائقة وبيئة عمل آمنة، ضمن سياسة الوزارة ومديرياتها لتوفير شروط عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية . ، كما حضر الورشة إيمان الشاطر كبير باحثين بإدارة تنمية المواهب ، وشيرين زايد مدير المشروع .

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