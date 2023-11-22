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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تشارك في منتدى الأعمال المصري الخليجي الأول

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول "أعمال – استثمار _ شراكة " الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأكّد أيمن العشري في تصريحات له على هامش المنتدى على أهمية هذا المنتدي لتنمية العلاقات المصرية الخليجية في المجالات المختلفة ، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المختلفة وهو ما يشجع على الدخول في استثمارات وشراكات ثنائية تفيد المنطقة ، وتصل بنا إلى التكامل الاقتصادي المصري الخليحي.

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وشدّد رئيس غرفة القاهرة على ضرورة أن يستفيد ممثلو القطاع الخاص في مصر والخليج من دعم القيادة السياسية المصرية وكذلك الخليجية للاستثمار والمستثمرين ، والدخول في شراكات استثمارية وصناعية في ظل الفرص الكبيرة المُتاحة سواء في مصر أو في الخليج لزيادة التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.


وشارك في المنتدى عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية كما يُشارك في فعاليات المنتدى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات غرف السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وعمان وقطر والكويت ونحو 300 رجل أعمال خليجي.


يتناول المنتدى العديد من فرص التعاون في مجالات قطاع الأعمال والاقتصاد منها الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والسياحة والصحة والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب والجامعات والطاقة المتجددة والمياه والكهرباء ، وذلك من خلال 5 جلسات عمل .

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